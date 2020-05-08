Рублю предсказывают возвращение к докризисному курсу уже в июне

В ближайшее время курс рубля может достичь диапазона 69-71 рублей за доллар. Фото: pixabay.com

В ближайшее время курс рубля может достичь диапазона 69-71 рублей за доллар. Фото: pixabay.com

По прогнозам экспертов, курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в начале лета. В первую очередь, благодаря стабилизации нефтяных котировок и оживлению мировой экономики.

Соглашение по сокращению добыч нефти, все-таки достигнутое странами ОПЕК+, стало одним из главных поводом для позитивных прогнозов для курса отечественной валюты, объясняет аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. Кроме того, цены на российское топливо растут из-за банкротства американских компаний по добыче сланца, а также подорожания саудовского сырья, передает «Российская газета».

По мнению Дроздова, худшие времена для отечественной нефти, с большой долей веротяности, остались позади. В ближайшее время, считает эксперт, баррель Brent будет стоить около $28-32, а в случае оптимистичного развития событий — $35-37.