Выдача автокредитов в России снизилась на 81%

По итогам апреля текущего года объем выданных россиянам автомобильных кредитов сократился на рекордные 81%, причем падают как денежные, так и количественные показатели.

Такой информацией поделились специалисты агентства «АвтоСТАТ», изучив данные девятнадцати кредитно-финансовых организаций, которые занимают свыше 70% рынка автокредитования в стране. Так, займы на покупку новых автомобилей стали брать на 84% меньше, а на машины б/у — на 71%.

Кроме того, доля кредитов на авто с пробегом выросла на 12,1% до 34,4% c прошлого месяца. Между тем, средняя сумма кредита на новое транспортное средство увеличилась до 809 тысяч рублей, что на 4% выше показателя прошлого года за аналогичный период. У кредитов на покупку бывших в употреблении машин сумма, наоборот, снизилась на 2%, до 547 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельца автомобилей сэкономят 1,5 миллиарда рублей на техосмотре.