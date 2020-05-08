В ночь с 9 на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты

Мосты не разводят по праздникам вот уже 14 лет. Фото: Baltphoto

Мосты не разводят по праздникам вот уже 14 лет. Фото: Baltphoto

В честь Дня Победы в Северной столице в ночь с 9 на 10 мая не будут разводить мосты, передают в СПб ГБУ «Мостотрест».

В рамках празднования юбилейной, 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мосты в Санкт-Петербурге останутся сведенными в ночь с 9 на 10 мая. Согласно постановлению правительства города на Неве от 2006 года, в праздничные дни, определенные законодательно, разводка мостов не производится.

В «Мостотресте», ответственном за работу мостов и путепроводов, объяснили, что в случае изменений в штатном графике, населения обязательно уведомят через сайт учреждения и страницы в социальных сетях. Кроме того, владельцы смартфонов могут следить за разводкой мостов с помощью мобильного приложения «Мосты Петербурга».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на федеральной магистрали «Скандинавия» появится новый мост. Будет построен путепровод через реку Птичья.