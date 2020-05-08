Американские машины из-за низкого спроса негде хранить

Их приходится вывозить в море, чтобы как-то решить эту проблему.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Американский автопром ощутил на себя последствия коронавируса. Граждане не хотят покупать автомобили, из-за чего их просто негде хранить. Для того, чтобы решить проблему, пришлось прибегнуть к хитрости – их вывозят в море на дрейфующие у побережья корабли. На данный момент в них стоят тысячи транспортных средств, ставшие никому не нужными в связи с распространением инфекции.

Американские автодиллеры, как и остальные по всему миру, ждут лучших времен. Пока непонятно, как скоро восстановится покупательская способность – в США резко выросло количество безработных. Российские власти стараются поддерживать автопром — президент указал выделить на эти цели 20,5 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночью автомобиль такси влетел в ограждение на Дунайском проспекте. После ДТП машина осталась без колеса, досталось и ограждению.