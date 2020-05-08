В Петербурге мужчина похитил женщину, чтобы завладеть ее квартирой

Гражданке ничего не оставалось, как передать ему документы на собственность.

Об этом стало известно 8 мая. Обо всем сообщают в пресс-службе следственных органов СК РФ по Санкт-Петербургу. По предварительным данным, все случилось на проспекте Народного Ополчения. Мужчина, вступивший в сговор с несколькими неустановленными лицами, похитил женщину и отвез ее в какой-то дом на Ленинский проспект. Там они сделали все, чтобы гражданка передала документы на собственность квартиры, а также в принудительном порядке заключила договор купли-продажи.

Отмечается, что в происходящее вовремя вмешались сотрудники правоохранительных органов, поэтому сделка была сорвана. 7 мая похитителя задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец с ножом похитил продукты из «Окея». Инцидент произошел в гипермаркете на Выборгском шоссе еще в апреле, однако менеджер службы безопасности сообщил об этом в полицию только 6 мая.