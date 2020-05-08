Дана Борисова раскрыла суммы своих гонораров

Дана Борисова раскрыла суммы своих гонораров
Дана Борисова готова на все ради хайпа. Фото: https://www.instagram.com/danaborisova_official/

Телеведущая одно время часто ходила по скандальным шоу, где ей платили.

Об этом стало известно 8 мая. Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала в своем интервью для YouTube-канала «Алена, блин!». Звезда призналась, что любит, когда о ней говорят, поэтому она с удовольствием ходит на скандальные шоу. Борисова считает, что была рождена для этого. Она вспомнила, что после выписки из клиники, где она лечилась от наркозависимости, ее начали приглашать на телевидение в качестве эксперта. За съемки ей платили 10 тысяч рублей.

«Когда я вернулась с реабилитации, первые три недели я была очень востребована, просто меня рвали на шоу, и я заработала за три недели миллион. Сейчас мои гонорары высокие»,

— призналась Борисова, но при этом не назвала конкретную сумму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дана Борисова готова заболеть коронавирусом ради популярности. Она бы хотела принять участие в реалити-шоу.

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