Дана Борисова готова заболеть коронавирусом ради популярности

Дана Борисова готова заболеть коронавирусом ради популярности
Дана Борисова готова на все ради хайпа. Фото: https://www.instagram.com/danaborisova_official/

Она бы хотела принять участие в реалити-шоу.

Об этом стало известно 7 мая. Телеведущая Дана Борисова заявила в своих социальных сетях, что готова заразиться коронавирусом, чтобы принять участие в реалити-шоу. Таким образом она, видимо, хочет привлечь к себе внимание позабывших о ней россиян. Борисова заверила, что не боится умереть, потому что люди умирают и от других вещей. Женщина не верит, что не сможет справиться с инфекцией.

Напоминаем, что до этого звезда жаловалась на плохое самочувствие. Она кашляла, у нее были и другие симптомы коронавируса, но инфекцию у нее не нашли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве коронавирус забрал 51 жизнь за сутки – у них были положительные результаты теста, а также диагностирована пневмония. Таким образом, в столице с начала пандемии скончались 956 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дана борисова коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бабкина рассказала о своей болезни
Ксения Бородина сфотографировалась с подделкой люксовой сумки
Дана Борисова готова заболеть коронавирусом ради популярности
Собчак считает, что Виторган изменился в лучшую сторону
Кара Делевинь и Эшли Бенсон решили расстаться
Повар Джей Ло раскрыл секрет идеальной фигуры
Экс-солист MBAND рассказал о причинах распада группы
В Петербурге перед судом предстанут лжегазовики