В Москве коронавирус забрал 51 жизнь за сутки

В Москве коронавирус забрал 51 жизнь за сутки
Граждане скончались из-за инфекции. Фото: Pixabay

У большинства пациентов были хронические заболевания.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщили в оперативном штабе. В Москве за сутки от коронавируса скончались 51 человек – у них были положительные результаты теста, а также диагностирована пневмония. Таким образом, в столице с начала пандемии скончались 956 человек.

Напоминаем, что мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в городе инфицированных около 300 тысяч человек. В России тем временем зарегистрировано 177 тысяч случаев заражения – это официальная статистика.

В столице продлили режим самоизоляции до 31 мая, в Петербурге вводят масочный режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав обозначил сроки активного распространения коронавируса в России. Эксперт подчеркнула, что пандемия коронавируса обычно длится около трех месяцев. Если предположить, что все началось в марте, то конец мая как раз будет концом.

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