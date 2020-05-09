В Китае за сутки выявлен один ввозной случай коронавируса

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за прошедшие сутки зафиксированы один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных носителей, выздоровели 53 пациента, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Единственный новый случай является ввозным, зарегистрирован в городе центрального подчинения Тяньцзинь.

Всего в Китае был выявлен 1681 ввозной случай коронавируса, болеют 176 человек, 1505 пациентов выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

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