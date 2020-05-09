В Мексике выявлено 1906 новых случаев коронавируса

В Мексике число случаев заражения коронавирусом достигло 31 522.

Об этом рассказал глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа.

За сутки в стране выявлено 1906 новых случаев заражения, болеют в настоящий момент 8048 пациентов. Умерли 3160 (+199 за день).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

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