Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом в море или бассейне

Ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) оценили риск заражения коронавирусом в море или бассейне. Об этом сообщается на сайте организации.

Как удалось выяснить ученым, соль, которая содержится в морской воде, вместе с эффекторам разбавления, вероятно, деактивирует вирус. В бассейнах и СПА-салонах применяются дезинфицирующие средства, которые тоже могут деактивирует вирус. Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается выше 60°C температура, что также губительно для вируса.

Отмечается, что пресноводные и необработанные водоемы являются хорошей средой для вируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

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