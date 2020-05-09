Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом в море или бассейне

Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом в море или бассейне
Ученые оценили риск заражения коронавирусом в море. Фото: Pixabay

Ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) оценили риск заражения коронавирусом в море или бассейне. Об этом сообщается на сайте организации.

Как удалось выяснить ученым, соль, которая содержится в морской воде, вместе с эффекторам разбавления, вероятно, деактивирует вирус. В бассейнах и СПА-салонах применяются дезинфицирующие средства, которые тоже могут деактивирует вирус. Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается выше 60°C температура, что также губительно для вируса.

Отмечается, что пресноводные и необработанные водоемы являются хорошей средой для вируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бассейн коронавирус море
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Германии выявлен 1251 новый случай заражения коронавирусом
Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по снятию ограничений
В Канаде число случаев коронавируса выросло до 66 434
Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом в море или бассейне
Петербуржцев 9 мая ждет потепление до плюс 15 градусов
В Мексике выявлено 1906 новых случаев коронавируса
Стало известно, в каких сферах вырастет зарплата после пандемии
В Южной Корее зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом