Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор направил во все регионы России рекомендации для поэтапного снятия ограничений, введенных на фоне коронавируса.

Для каждого региона период снятия ограничений будет определяться индивидуально. Отмечается, что на каждом этапе ограничения должны отменяться постепенно.

При этом для людей с высоким риском тяжелого заболевания коронавируса режим самоизоляции останется обязательным на всех этапах снятия мер. Под эту категорию попадают люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Кроме того, обязательными будут масочный режим в общественном транспорте и на местах работы, а также соблюдение дистанции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова объяснила, когда власти Петербурга смогут приступить к ослаблению ограничительных мер. Башкетова также подчеркнула, что вернуться к «прошлой жизни» не получится, как минимум, до конца года.