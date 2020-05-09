В Индии зафиксировано 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом

В Индии зафиксировано 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом
Выздоровели после коронавируса 17 846 пациентов. Фото: Pixabay

Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,3 тысячи человек и достигло 59 662, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

По последним данным, лечение в стране проходят 39 834 человек. Выздоровели 17 846 пациентов, умер 1 981 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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