Петербуржцы в день Победы остались дома: индекс самоизоляции в городе составил 4,2

Петербуржцы в день Победы остались дома: индекс самоизоляции в городе составил 4,2
Индекс самоизоляции в Петербурге. Фото: "Яндекс.Карты".

Петербуржцы, видимо, решили остаться дома в День Победы. Некоторые все-таки вышли на улицу. Об этом свидетельствуют показатели индекса самоизоляции в «Яндекс.Картах».

Утром 9 мая индекс самоизоляции к 8:00 составил 4,2 балла.

Отметим, что в 7:00 соответствующий индекс составлял 4,3 балла, в 6:00 — 4,5 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что началась третья неделя режима самоизоляции в Петербурге. Как и в других городах, жители Северной столицы замечают изменившийся воздух и вернувшихся на улицы животных.

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Петербуржцы в день Победы остались дома: индекс самоизоляции в городе ...
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