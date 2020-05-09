На Есенина лжегазовики вынесли из квартиры пенсионерки деньги и украшения

В Петербурге задержали двоих мужчин, которые подозреваются в хищении 18 тыс. 600 рублей и ювелирных изделий из квартиры пенсионерки на Рижском проспекте.

Их задержали у дома на проспекте Есенина 7 мая.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пожилая женщина и рассказала о том, что 14 апреля неизвестный представился сотрудником газовой службы и проник в квартиру. По словам потерпевшей, он похитил деньги и украшения, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители разыскивают мошенника, который убедил пожилую жительницу приобрести БАДы на крупную сумму.