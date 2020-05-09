К воинским мемориалам в Ленобласти возложили венки и цветы

В Ленинградской области утром 9 мая состоялась церемония возложения венков и цветов к воинским мемориалам, захоронениям и памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. В этом году Россия отмечает 75-ю годовщину Победы.

В связи с пандемией коронавируса количество участников церемоний было ограничено. Цветы и венки легли у подножий мемориалов «Роща пятисот» и «Северная окраина», памятника «Воину-Освободителю» в Тосно, мемориальных комплексов «Синявинские высоты» и «Берег мужественных», памятника Танку Т-34 и у других памятных мест.

«Память погибших в боях за Родину почтили минутой молчания», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Участие в церемониях приняли представители областного правительства, администраций районов, депутаты, волонтеры и работники предприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дома жителей Ленобласти 9 мая украсили более 50 тыс. флагов. В окна вывесили знамена Победы, флаги России и Георгиевские ленты.