К воинским мемориалам в Ленобласти возложили венки и цветы

К воинским мемориалам в Ленобласти возложили венки и цветы
Церемония возложения венков в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области утром 9 мая состоялась церемония возложения венков и цветов к воинским мемориалам, захоронениям и памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. В этом году Россия отмечает 75-ю годовщину Победы.

В связи с пандемией коронавируса количество участников церемоний было ограничено. Цветы и венки легли у подножий мемориалов «Роща пятисот» и «Северная окраина», памятника «Воину-Освободителю» в Тосно, мемориальных комплексов «Синявинские высоты» и «Берег мужественных», памятника Танку Т-34 и у других памятных мест.

«Память погибших в боях за Родину почтили минутой молчания», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Участие в церемониях приняли представители областного правительства, администраций районов, депутаты, волонтеры и работники предприятий.

Фото: lenobl.ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дома жителей Ленобласти 9 мая украсили более 50 тыс. флагов. В окна вывесили знамена Победы, флаги России и Георгиевские ленты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
9 мая день победы ленинградская область цветы и венки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус за сутки выявили в 12 районах Ленобласти
Пара с пистолетом ради водки выстрелила в сотрудников магазина во Всеволожске
Михаил Боярский поздравил россиян с Днем Победы
На Украине за сутки зафиксировано 515 новых случаев заражения коронавирусом
К воинским мемориалам в Ленобласти возложили венки и цветы
На Есенина лжегазовики вынесли из квартиры пенсионерки деньги и украшения
Мужчину задержали за нападение на женщин в Буферном парке
Беглов возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда