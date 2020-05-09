«Не люблю неформальную лексику»: Беглов объяснил удаление комментариев на странице «ВКонтакте»

&#171;Не люблю неформальную лексику&#187;: Беглов объяснил удаление комментариев на странице &#171;ВКонтакте&#187;
Страница Александра Беглова в соцсети "ВКонтакте". Скриншот.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему с его страницы в соцсети «ВКонтакте» удаляются комментарии. Поводом для зачистки он назвал неформальную лексику.

«Я не люблю, когда используют неформальную лексику, тем более, на моей личной страничке! Искренне считаю, что такая манера общения недопустима для петербуржцев», — сообщил Беглов во «ВКонтакте».

Цензуру на странице губернатора не проходят комментарии с оскорблениями и содержащие неформальную лексику. Такие сообщения, по словам Беглова, не должны оставаться на всеобщем обозрении.

Он подчеркнул, что все жалобы и предложения со страницы поступают в систему Инцидент-менеджемента. Она фиксирует обращения и направляет их для решения специалистам, даже если комментарий был удален.

Ранее Александр Беглов рассказал, что с начала 2020 года получил почти 36 тыс. сообщений и комментариев в соцсети «ВКонтакте».

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