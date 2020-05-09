В Петербурге скончались три медика и два пациента с коронавирусом

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге зарегистрированы пять новых смертей среди зараженных коронавирусом. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.

Среди умерших два врача Александровской больницы и медицинская сестра, работавшая в Госпитале для ветеранов войн. Их смерти подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ, включая COVID-19.

В Госпитале для ветеранов войн скончалась 69-летняя женщина. Еще один пациент, 58-летний мужчина, умер в Городской многопрофильной больнице №2. Оба пациента имели ряд хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистую патологию.

Общее число погибших от коронавируса в Петербурге достигло 53 человек. С начала пандемии в городе выявлено 6 тыс. 690 случаев заражения. Выздоровели 1 тыс. 662 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки провели 12 тыс. 562 обследования на наличие коронавируса нового типа.