Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Победы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил всех ветеранов и жителей региона с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Дрозденко напомнил о смелости, мужестве и стойкости предков, которые сражались за нашу Родино в военное время, сообщается на сайте областного правительства.

Глава Ленобласти отметил, что в этом году россияне празднуют День Победы в непривычных условиях из-за пандемии нового коронавируса, однако это не причина для того, чтобы забывать о памятном дне.

Губернатор выразил благодарность ветеранам и заявил, что ленинградцы всегда будут помнить своих родных, погибших в годы войны и тех, кто не дошил до сегодняшних дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что космонавты поздравили ветеранов с Днем Победы с борта МКС. Космонавты с благодарностью вспомнили «всех, кто в борьбе за победу отдали все что могли, а многие — свою жизнь».