Космонавты поздравили ветеранов с Днем Победы с борта МКС

Космонавты поздравили ветеранов с Днем Победы с борта МКС
Поздравление космонавтов. Фото: "Роскосмос"

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов с Днем Победы с борта МКС. Видео с поздравлением опубликовано на сайте «Роскосмоса».

Космонавты с благодарностью вспомнили «всех, кто в борьбе за победу отдали все что могли, а многие — свою жизнь».

«…сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете. С праздником, с Днем Победы!» – отметили они.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 9 мая корабли Балтийского флота пришвартуются у набережной Невы. Они поднимут флаги расцвечивания, а моряки выйдут на торжественное построение. После будут поднят российский триколор, Военно-Морской флаг и Знамя Победы.

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