В Пулково ждут вывозной рейс с россиянами из Испании

Россияне прилетят в Пулково в 22.28 в субботу, 9 мая. Фото: pixabay

Россияне прилетят в Пулково в 22.28 в субботу, 9 мая. Фото: pixabay

Спецрейс авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими гражданами на борту вылетел из аэропорта Аликанте (Испания).

Информация об этом размещена на онлайн-табло петербургской воздушной гавани Пулково. Вывозной рейс прибудет в Петербург в половину одиннадцатого вечера в субботу, 9 мая, после чего самолет вылетит в Москву.

Всего на родину вернутся 126 россиян, из них 37 человек проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

Пассажиров будут ждать сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации. Вернувшись из-за границы россияне будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян вывезут из Японии, Израиля, Турции до 9 мая. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало график вывозных рейсов на ближайшую неделю, 7-15 мая.