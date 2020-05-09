Беглов рассказал об отце, который вернулся с фронта после двух похоронок

Беглов рассказал об отце, который вернулся с фронта после двух похоронок
Александр Беглов на шествие "Бессмертного полка", 2019 год. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о своих родственниках, которые защищали Родину в тяжелое военное время.

Глава города написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что из всей семьи Бегловых 22 человека не вернулись домой, погибнув на войне. Его тетя была зенитчицей и дошла до Праги, а дядя погиб в 1945 году в Польше в возрасте 23 лет.

Он также поделился историей, как его мать получила две похоронки на отца. Первая пришла в 1941 году, тогда его семья понадеялась на ошибку в документах. А вот когда пришла вторая — в 1944 году — почти все родные перестали надеяться, что он выжил. Однако мать Беглова продолжала ждать своего мужа и в конце 1945 года он вернулся домой.

«Вечная память павшим героям, слава живым!», — написал Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов вышел на виртуальный «Бессмертный полк».

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