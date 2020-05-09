Беглов вышел на виртуальный «Бессмертный полк»

Беглов вышел на виртуальный &#171;Бессмертный полк&#187;
Александр Беглов на шествие "Бессмертного полка", 2019 год. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Губернатор Петербурга Александр Беглов присоединился к онлайн-шествию «Бессмертного полка». В этом году акция проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«У моих родных – свои счеты с войной. Из многочисленной семьи Бегловых 22 человека не вернулись с фронта. Теперь они навсегда в Бессмертном полку», — рассказал губернатор.

Беглов сообщил, что город готовился торжественно отметить 75-летие Великой Победы. Была задумана большая программа с концертом на Дворцовой площади, парадом и шествием «Бессмертного полка». Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Губернатор также принял участие в онлайн-акции «Лента Памяти». Он поздравил петербуржцев с Днем Победы и прочитал стихотворение Константина Симонова «Смерть друга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
75-летие Победы 9 мая александр беглов бессмертный полк день победы новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленэкспо оборудуют еще 474 койки для зараженных коронавирусом
Союз машиностроителей передал Госпиталю ветеранов войн медоборудование для ...
Мину и снаряд нашли на стройках домов в пригородах Петербурга
Российский подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Милла Йовович на русском прочитала «Муху-Цокотуху» для подписчиков
Беглов вышел на виртуальный «Бессмертный полк»
В МВД разъяснили, можно ли самоизолироваться не по месту регистрации
Путин присоединился к онлайн-шествию «Бессмертного полка»