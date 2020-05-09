Беглов вышел на виртуальный «Бессмертный полк»

Губернатор Петербурга Александр Беглов присоединился к онлайн-шествию «Бессмертного полка». В этом году акция проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«У моих родных – свои счеты с войной. Из многочисленной семьи Бегловых 22 человека не вернулись с фронта. Теперь они навсегда в Бессмертном полку», — рассказал губернатор.

Беглов сообщил, что город готовился торжественно отметить 75-летие Великой Победы. Была задумана большая программа с концертом на Дворцовой площади, парадом и шествием «Бессмертного полка». Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Губернатор также принял участие в онлайн-акции «Лента Памяти». Он поздравил петербуржцев с Днем Победы и прочитал стихотворение Константина Симонова «Смерть друга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк».