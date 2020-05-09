Таксист изнасиловал молодую петербурженку на Седова

В Петербурге уроженец иностранного государства, работающий таксистом, задержан по подозрению в изнасиловании молодой девушки, которую он подвозил.

Утром восьмого мая в полицию с заявлением обратилась 22-летняя девушка из Невского района. Она сообщила, что водитель такси изнасиловал ее неподалеку от дома 20 по улице Седова, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Стражи порядка задержали подозреваемого в тот же вечер на проспекте Обуховской Обороны. Им оказался 33-летний нелегал из Таджикистана, который жил в Петербурге без регистрации. Он работал таксистом в компании «Ситимобил». Ранее он был осужден по статье о подделке документов.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большом проспекте В.О. мужчина изнасиловал школьницу, с которой познакомился в Сети.