В Петербурге назвали маршруты, которые будут закрыты до конца мая

Смольный опубликовал перечень автобусных маршрутов, которые откроют не раньше 1 июня из-за введенных в городе ограничений. Заморожены оказались более 200 маршрутов.

Согласно распоряжению городского Комитета по транспорту от 9 мая, на сегодняшний день в Петербурге запрещено движение для 203 коммерческих маршрутов. Движение маршруток по городским улицам приостановили еще в начале апреля, когда месяц был объявлен нерабочим в рамках борьбы с распространением инфекции. Кроме того, изменения затронули и график работы метро — теперь на станции можно попасть лишь до 22.00, а 20 вестибюлей решили закрыть.

С полным списком закрытых автобусных маршрутов можно ознакомиться здесь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли место, где отдыхают отмененные маршрутки. В настоящее время они не ездят по улицам города.