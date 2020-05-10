Впереди россиян ждут еще одни длинные выходные

Россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.

По трудовому законодательству, 12 июня, когда отмечается День России, является в России праздничным нерабочим днем. В этом году он выпал на пятницу.

Кроме того, в ноябре россиян ожидает еще один выходной, связанный с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Он выпадает на среду и «разбивает» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава СПЧ заявил, что согласен с просящими дополнительных выходной людьми, которые работают не покладая рук за маленькую зарплату. Однако, по словам Фадеева, это не значит, что все российские работники должны отдыхать в канун Нового года.