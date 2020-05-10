На проспекте КИМа заметили звездочета на скейтборде

Жители Васильевского острова заметили скейтбордиста, который был одет в костюме звездочета.
Очевидцы сообщили, что человек в костюме звездочета появился на проспекте КИМа.
«Сегодня на проспекте Кима был замечен сказочный персонаж», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
«Это только месяц карантина прошел», — комментируют пользователи Сети.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти местные жители заметили мужчину, совершавшего пробежку голышом. Неизвестного не смутили ни мороз, ни снег под ногами. В комментариях к записи сразу появилось множество версий происходящего.