На проспекте КИМа заметили звездочета на скейтборде

На проспекте КИМа заметили звездочета на скейтборде
Звездочет на Васильевском острове. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Жители Васильевского острова заметили скейтбордиста, который был одет в костюме звездочета.

Очевидцы сообщили, что человек в костюме звездочета появился на проспекте КИМа.

«Сегодня на проспекте Кима был замечен сказочный персонаж», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Это только месяц карантина прошел», — комментируют пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти местные жители заметили мужчину, совершавшего пробежку голышом. Неизвестного не смутили ни мороз, ни снег под ногами. В комментариях к записи сразу появилось множество версий происходящего.

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