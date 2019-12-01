Голый мужчина удивлял жителей Мурино вечерней пробежкой

Голый мужчина удивлял жителей Мурино вечерней пробежкой
Мужчина бежал голышом. Фото: vk.com/9kino.live

Во Всеволожском районе Ленобласти местные жители заметили мужчину, совершавшего пробежку голышом. Неизвестного не смутили ни мороз, ни снег под ногами.

Инцидент произошел в Мурино 1 декабря. По словам очевидцев, голый мужчина рассекал у дома 7 по лице Шувалова. В комментариях к записи сразу появилось множество версий происходящего. Одни предположили, что житель выплатил ипотеку, другие – проиграл в карты.

«Это любовник из анекдота «вернулся муж из командировки»», — написала подписчица в группе «Девяткино LIVE | Мурино» соцсети «ВКонтакте».

Другие пользователи написали, что мужчина радовался первому снегу.

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