Антициклон принесет тепло в Петербург

В воскресенье, 10 мая, в Петербурге ожидается солнечная погода.

Антициклон принесет в город тепло и расчистит небо от облаков.

Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

По его прогнозу, осадков сегодня не ожидается.

Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. В Ленобласти столбик термометра покажет до плюс 18 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.