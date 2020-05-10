В Петербурге конфликт в автобусе закончился ножевым ранением

Сотрудники полиции задержали безработного мужчину 1982 года рождения. Он подозревается в нанесении ножевого ранения.

Инцидент произошел вечером 9 мая у дома по проспекту Просвещения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, конфликт произошел из-за того, что мужчина отказался оплачивать проезд кондуктору — женщине 1983 года рождения. Началась словесная перепалка. За кондуктора заступился проезжающий в качестве пассажира мужчина 1985 года рождения. Злоумышленник нанес удар складным ножом мужчине в область шеи, но был задержан пассажирами.

Пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов. Злоумышленник напал на 40-летнего мужчину с ножом.