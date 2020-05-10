АвтоВАЗ планирует снова поднять цены на свои автомобили

За 2020 год российский автомобильный производитель «АвтоВАЗ» уже третий раз повышает цены в своих дилерских центрах, подобное происходило в январе и апреле. Фото: pixabay.com

За 2020 год российский автомобильный производитель «АвтоВАЗ» уже третий раз повышает цены в своих дилерских центрах, подобное происходило в январе и апреле. Фото: pixabay.com

С 10 мая в дилерских центрах «АвтоВАЗа» наблюдается повышение цен, согласно информации аналитиков автомобильного рынка.

Наибольший рост цен зарегистрирован у модели Lada Largus CNG — она стала дороже на 22 тысячи рублей. Практически неизменной осталась стоимость Lada Granta, Lada Largus, а также Lada XRay — ценник подняли всего на 5 тысяч. Модель Lada 4×4 можно приобрести по старой цене лишь в комплектации Bronto, все остальные подорожали на 7 тысяч.

Базовая версия Lada Vesta стала дороже на 7 тысяч рублей, модели в других комплектациях выросли в цене на 22 тысячи рублей. Внедорожник Chevrolet Niva также не изменился в стоимости. Отметим, что это уже третье повышение цен за текущий год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «АвтоВАЗ» возобновит производство 18 мая после майских праздников и корпоративных выходных.