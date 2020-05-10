В Петербурге 11 мая ожидается +20 градусов тепла

В Петербурге 11 мая ожидается +20 градусов тепла
Солнечная погода днем возможно омрачится осадками вечером. Фото: pixabay.com

В понедельник, 11 мая в Северной столице ожидается рекордно теплая погода, до +21 градуса. Синоптики не прогнозируют осадков, только небольшую облачность.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в Санкт-Петербурге изменится направление ветра. Уже ночью умеренный ветер начнет дуть с юга, в то время как последние дни его направление было северным и северо-западным.

Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов, а вот днем воздух в городе прогреется до +21 градуса. Тем не менее, к вечеру ветер может усилится до порывистого, а в некоторых районах и вовсе пройдут кратковременные дожди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 мая в Санкт-Петербурге вступает в силу постановление об обязательном ношении средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в общественных местах.

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