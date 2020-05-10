В Ленобласти раскрыли убийство спустя 11 лет

Тело убитого спрятали в подпольном помещении. Подозреваемый уже установлен.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщили в Следственном управлении СК России по Ленинградской области. Уголовное дело, которое завели почти 11 лет назад, наконец почти раскрыто. По предварительным данным, все случилось в сентябре 2009 года. Злоумышленник поссорился со своей сожительницей, а также перешел от слов к делу и нанес ей несколько ударов. В результате женщина скончалась на месте от серьезности полученных травм. Для того, чтобы скрыть факт случившегося, преступник спрятал тело в подпольном помещении квартиры. Долгие годы никто не знал, что находится труп, а виновный оставался на свободе.

Наконец сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Он признался, что убил свою знакомую в ходе конфликта. Мужчину заключили под стражу, детали инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Ленобласти попали под суд за убийство бобра.