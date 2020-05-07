Жители Ленобласти попали под суд за убийство бобра

В лодке у мужчин были охотничье ружье и тушка бобра. Фото: pixabay.com

В лодке у мужчин были охотничье ружье и тушка бобра. Фото: pixabay.com

Решением Киришского городского суда Ленинградской области двух мужчин привлекли к административной ответственности. Их поймали на охоте в условиях пандемии коронавируса.

Мужчин признали виновными в незаконной охотничьей деятельности. Суд установил, что 16 апреля они передвигались с верховья реки в сторону деревни на надувной лодке. С собой у них было охотничье ружье ИЖ-27. В лодке также найдена тушка бобра.

Таким образом, мужчины нарушили постановление Правительства региона о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в условиях пандемии коронавируса.

«Правонарушители вину признали, в содеянном раскаялись, за совершение вышеуказанного административного правонарушения каждому из них назначено предупреждение», — сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области.

Постановление суда в законную силу пока не поступила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области запретили посещать леса, разводить костры и сжигать мусор на территории лесного фонда.