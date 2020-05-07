Жители Ленобласти попали под суд за убийство бобра

Решением Киришского городского суда Ленинградской области двух мужчин привлекли к административной ответственности. Их поймали на охоте в условиях пандемии коронавируса.
Мужчин признали виновными в незаконной охотничьей деятельности. Суд установил, что 16 апреля они передвигались с верховья реки в сторону деревни на надувной лодке. С собой у них было охотничье ружье ИЖ-27. В лодке также найдена тушка бобра.
Таким образом, мужчины нарушили постановление Правительства региона о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в условиях пандемии коронавируса.
«Правонарушители вину признали, в содеянном раскаялись, за совершение вышеуказанного административного правонарушения каждому из них назначено предупреждение», — сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области.
Постановление суда в законную силу пока не поступила.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области запретили посещать леса, разводить костры и сжигать мусор на территории лесного фонда.