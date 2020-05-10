В Петербурге таксиста подозревают в изнасиловании пассажирки

У иностранца нет регистрации в Петербурге и Ленобласти.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Как сообщили gazeta.spb.ru, все произошло несколько дней назад на улице Седова. Там водитель такси «Ситимобил» изнасиловал петербурженку, которая тут же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на проспекте Обуховской Обороны – им оказался гражданин Таджикистана, не имеющий регистрации в Петербурге и Ленобласти.

В результате возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в межрайонный изолятор временного содержания, полиция расследует преступление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большом проспекте В.О. мужчина изнасиловал школьницу, с которой познакомился в Сети. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.