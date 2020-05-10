В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются школы и детсады

Детсадовцы, школьники и студенты до конца мая будут учиться в дистанционном формате. Фото: Baltphoto

Детсадовцы, школьники и студенты до конца мая будут учиться в дистанционном формате. Фото: Baltphoto

Учебные заведения собираются открывать точно не в первую очередь.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Она заявила, что детские сады откроют на втором этапе ослабления режима, а школы и вузы – на третьем. Все решения будут приниматься на местах, потому что ситуация с распространением коронавируса в разных субъектах неодинаковая.

Напоминаем, что Россия занимает пятое место в мире по количеству зараженных. В стране зарегистрировано почти 200 тысяч случаев, летальных исходов – более 1,8 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как жара влияет на вероятность заражения COVID-19. Для клеток коронавируса губительная высокая инсоляция, которой подвержена вода в озерах или реках. Кроме того, вирус существует только внутри человеческого организма.