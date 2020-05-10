Little Big готовы ехать на Евровидение в 2021 году

Группа все еще надеется попасть на конкурс.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем рассказал лидер группы Илья Прусикин в интервью блогеру NikkieTutorials, которое размещено на Youtube-канале Евровидения. Он заявил, что коллектив будет рад поехать на конкурс, если вдруг предложат. Прусикин также заверил, что Little Big готова к тому, что на Евровидение-2021 поедет другой исполнитель или группа. В России, поделился артист, много достойных исполнителей и очень важна не победа, а «крутой конкурс».

Прусикин также заверил, что группа была разочарована отменой конкурса.

«Это можно назвать разочарованием, потому что это действительно мировое событие… Мы были разочарованы, очень разочарованы. Это было прям обидно»,

— заключил Прусикин.

Напоминаем, что Евровидение в 2020 году отменили из-за распространения коронавируса. Тем временем клип петербургского коллектива набрал огромное количество просмотров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роттердам намерен провести «Евровидение» в 2021 году.