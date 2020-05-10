В Приозерске в аварии пострадали три человека

Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на перекрестке трассы «Сортавала» и Спортивной улицы в Приозерске в обед. Там столкнулись две «Шкоды» – по предварительным данным, виновна водительница, которая не уступила дорогу другой легковушке.

В результате пострадали три человека, двое из них теперь находятся в тяжелом состоянии, а третий в состоянии средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волховском районе в ДТП пострадал мотоциклист. По предварительным данным, мотоциклист не рассчитал скорость и дистанцию, что стало причиной ДТП – он въехал в «Хендай». В результате он получил тяжелые травмы.