Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме

Певица сделала нескольких снимков, посвященных Дню победы.

Об этом стало известно 10 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила фотосессию в своем Instagram-аккаунте. На снимках на артистке надета военная форма, в руках она держит одуванчик. В другой публикации рассказывается история о возлюбленной советского воина, которая пытается добежать до него через лес. Таким образом Бузова решила поздравить всех с праздником и напомнить, как много судеб разрушила война.

Далеко не все пользователи оценили старания артистки. Многие отметили, что зря Бузова надела на себя дорогие украшения и сделала яркий макияж.

«Покажи хоть одно фото жительницы блокадного Ленинграда накрашенной! Тогда не то что о косметике, о куске хлеба мечтали!»

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова спела о своем разбитом сердце. Артистка счастлива в отношениях уже больше полугода, но ее песни говорят об обратном.