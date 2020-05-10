Ольга Куриленко заявила, что она не украинка

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка
Ольга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Актриса сделала тест ДНК и выяснила кое-что интересное.

Об этом стало известно 10 мая. Актриса Ольга Куриленко выложила в Instagram-аккаунте поздравление с Днем победы. Она обратилась к европейцам, на что бурно отреагировали русскоязычные пользователи. Поклонники поинтересовались, почему она обделила вниманием жителей Украины. Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно. Она попросила не писать негатив, ведь он «противоречит счастью».

Напоминаем, что актриса, проживающая сейчас в Лондоне, родилась в Украине, поэтому ее принято называть украинской артисткой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выздоравливающая от коронавируса Куриленко ответила на популярные вопросы. Актриса рассказала, каково это – подцепить инфекцию.

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