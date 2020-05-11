В Пушкине Renault протаранил такси и влетел в забор из-за отказа тормозов

В Пушкине Renault протаранил такси и влетел в забор из-за отказа тормозов
Выясняются причины ДТП. Фото: pixabay

В Пушкинском районе среди ночи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. У одного из водителей отказали тормоза.

Все произошло сегодня, 11 мая, на Петербургском шоссе. Автомобиль Renault врезался в такси, после чего вылетел в ограждение.

Как сообщил 78.ru, по предварительным данным, в результате аварии обошлось без пострадавших. Точные причины произошедшего выясняются. У двух автомобилей есть технические повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске в аварии пострадали три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, а третий в состоянии средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп происшествия Пушкинский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково в понедельник отменили 11 рейсов
В Ленобласти хотят продавать маски и перчатки по талонам
В Пушкине Renault протаранил такси и влетел в забор из-за отказа тормозов
Стали известны регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В понедельник в Петербурге потеплеет до 21 градуса тепла
Петербуржцев с 12 мая обязали носить маски и перчатки в общественных местах
В Мурино 13 спасателей тушили пожар в двух домах
Шесть человек попали в реанимацию после пожара в красногорском хосписе