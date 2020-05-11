Ученые рассказали, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Ученые рассказали, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

Мужчины по сравнению с женщинами могут чаще заражаться коронавирусом. Это связано с более высокой концентрацией в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2). За счет взаимодействия с ним в клетку и попадает Covid-19.

Как рассказал руководитель исследования, профессор кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена (UMCG) доктор Адриан Ворс, исследователи измерили концентрации АПФ2 в образцах крови, взятых у пациентов с сердечной недостаточностью.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о простом способе укрепления иммунитета на самоизоляции. Специалист подчеркнула, что в период пандемии коронавируса важно уделить внимание сбалансированному питанию.

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