На Кубани решили продлить режим самоизоляции до 23 мая

Регион будет жить с учетом всех ранее введенных ограничений. Фото: pixabay

Регион будет жить с учетом всех ранее введенных ограничений. Фото: pixabay

Власти Кубани приняли решение о продлении режима самоизоляции до 23 мая. Всего в регионе заразились коронавирусом 1 929 человек.

Решение о продлении карантина принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, основываясь на заключениях врачей и эпидемиологов. По его словам, самоизоляция является единственным способом, который позволит «спрятаться» от коронавируса.

В своем Telegram-канале Кондратьев рассказал, что в регионе не осталось ни одного «чистого» муниципалитета. И добавил, что расслабляться и пренебрегать средствами индивидуальной защиты нельзя.

Регион в ближайшие две недели будет жить с учетом всех ранее введенных ограничений без каких-либо послаблений или ужесточений.

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