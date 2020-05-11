На Кубани решили продлить режим самоизоляции до 23 мая

Власти Кубани приняли решение о продлении режима самоизоляции до 23 мая. Всего в регионе заразились коронавирусом 1 929 человек.
Решение о продлении карантина принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, основываясь на заключениях врачей и эпидемиологов. По его словам, самоизоляция является единственным способом, который позволит «спрятаться» от коронавируса.
В своем Telegram-канале Кондратьев рассказал, что в регионе не осталось ни одного «чистого» муниципалитета. И добавил, что расслабляться и пренебрегать средствами индивидуальной защиты нельзя.
Регион в ближайшие две недели будет жить с учетом всех ранее введенных ограничений без каких-либо послаблений или ужесточений.
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