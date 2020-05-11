На Кубани решили продлить режим самоизоляции до 23 мая

На Кубани решили продлить режим самоизоляции до 23 мая
Регион будет жить с учетом всех ранее введенных ограничений. Фото: pixabay

Власти Кубани приняли решение о продлении режима самоизоляции до 23 мая. Всего в регионе заразились коронавирусом 1 929 человек.

Решение о продлении карантина принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, основываясь на заключениях врачей и эпидемиологов. По его словам, самоизоляция является единственным способом, который позволит «спрятаться» от коронавируса.

В своем Telegram-канале Кондратьев рассказал, что в регионе не осталось ни одного «чистого» муниципалитета. И добавил, что расслабляться и пренебрегать средствами индивидуальной защиты нельзя.

Регион в ближайшие две недели будет жить с учетом всех ранее введенных ограничений без каких-либо послаблений или ужесточений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусной инфекцией нового типа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус кубань пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ломоносовском районе трое неизвестных связали и ограбили двух женщин
Житель Выборга решил завершить спор стрельбой
В садоводстве под Горелово обнаружили минометную мину времен ВОВ
Новая неделя в Ленобласти начнется с ливня, грозы и снега
С завтрашнего дня петербуржцев будут штрафовать за выход на улицу без масок ...
Людей на улице почти нет: индекс самоизоляции в Петербурге 3,9
На Кубани решили продлить режим самоизоляции до 23 мая
Ученые рассказали, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом