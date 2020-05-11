В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 307 человек

Петербург находится на третьем месте по количеству инфицированных среди российских городов. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Петербург находится на третьем месте по количеству инфицированных среди российских городов. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

В Северной столице продолжает расти список инфицированных коронавирусом нового типа. За сутки болезнь подтвердили у 307 человек.

Обо всем стало известно сегодня, 11 мая. Как сообщил оперштаб, с начала пандемии в городе зарегистрировали 7 711 заболевших.

Петербург по-прежнему находится на третьем месте по количеству инфицированных среди российских городов. На первом месте – Москва, следом – Московская область.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончались три человека. Обстоятельства их смерти пока не уточняются. К настоящему моменту число жертв с начала пандемии выросло до 56.