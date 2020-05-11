В Петербурге и Ленобласти за сутки нашли несколько корпусов минометных мин

Жители Северной столицы и области за день наткнулись на несколько снарядов времен Великой Отечественной войны.

Обо всем сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО. Накануне, 10 мая, в садоводстве в Горелово в Ленобласти был найден предмет, напоминающий военный боеприпас. Жители сообщили о находке правоохранителям, после чего на место прибыли специалисты ОМОН и обследовали боеприпас. Оказалось, что это корпус 50-миллиметровой минометной мины, который не представлял опасности из-за отсутствия взрывчатого вещества.

В тот же день в канаве около магазина на Парашютной улице в Петербурге были обнаружены несколько ржавых подозрительных предметов. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это корпусы 76-миллиметровой и 12-миллиметройо мины. Взрывчатого вещества там также не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что боеприпас времен ВОВ нашли в Ломоносовском районе.