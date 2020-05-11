Число тестов на COVID-19 в России выросло до 170 тысяч в день

Число тестов увеличилось до 170 тысяч в день. Фото: gov.spb.ru

Число тестов увеличилось до 170 тысяч в день. Фото: gov.spb.ru

За время карантина в России стали делать больше тестов на коронавирусную инфекцию — начинали с двух с половиной тысяч в день, а сейчас — уже 170 тысяч.

Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в понедельник, 11 мая.

По словам Путина, в стране на порядок нарастили масштабы тестирования на инфицирование коронавирусом. Он заявил, что ежедневное проведение 170 тысяч тестов — это один из самых высоких показателей в мире.

Путин напомним, что раннее тестирование на вирус позволяет защитить как самого человека, так и его родных, близких и остальное окружение.

Уже к середине мая будет удвоено число тестирований — до 300 тысяч в сутки, отметил президент. По его словам, выход из карантина не будет одноэтапным. Он должен проходить при строгом соблюдении всех условий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число коек для зараженных коронавирусом в России возросло с 29 тыс. до 130 тыс.