Петербуржцы под конец дня разошлись по домам

Индекс самоизоляции составил к восьми часам вечера 3,8 балла.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекс.Самоизоляция». К 20:00 индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составлял 3,8 балла. Это значит, что на улицах есть людей, но не очень много – большинство соблюдают режим. В обычное время в аналогичный период количество людей на улицах было бы куда больше. Тем не менее, город занимает всего лишь 11 место по уровню самоизоляции.

Первое место занимают жители Красноярска – в городе индекс составляет 4,6 балла. На втором месте расположился Новосибирск, тройку замыкает Казань.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире коронавирусом заразились 4 миллиона человек. Данные уже подтвердили в ВОЗ. Россия занимает третье место по количеству зараженных.