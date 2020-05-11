На Витебском проспекте «взорвался» тротуар

На Витебском проспекте &#171;взорвался&#187; тротуар
На месте уже работают спасатели. Фото: Pixabay

Необычный инцидент произошел из-за скачка напряжения.

Об этом стало известно сегодня вечером, 11 мая. Обо всем пишут петербургские СМИ, видеозапись с места публикует 78.ru. Все случилось на пересечении Витебского проспекта с Рощинской улицей. Там под поребриком как будто произошел взрыв, а затем образовалось пламя.

По предварительным данным, все случилось из-за скачка напряжения. Видно, что асфальт сильно пострадал – его разнесло на мелкие кусочки. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Пока что никаких разъяснений не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб сотрудник подрядчика. Сообщение о пожаре на стоящем на ремонте судне поступило в 08.50 (01.50 мск). Возбуждено уголовное дело.

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