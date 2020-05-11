Влад Соколовский выяснил, что болен коронавирусом

Влад Соколовский выяснил, что болен коронавирусом
Соколовский поделился печальной новостью. Фото: https://www.instagram.com/vs20/

Артист несколько дней подряд чувствовал себя не очень хорошо.

Об этом стало известно 11 мая. Обо всем артист рассказал в своем Instagram-аккаунте. Певец Влад Соколовский написал, что недавно у него появился кашель с мокротой, а температура поднялась почти до 38 градусов. Они держалась на протяжении нескольких дней, что насторожило звезду и заставило его позвонить в скорую.

Соколовский уже сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Он тут же рассказал об этом всем, с кем контактировал, чтобы они были начеку.

«Мои данные поступили в Роспотребнадзор, и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ»,

— пишет артист.

Сейчас певец находится дома и собирается соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациенты с коронавирусом чаще всего болеют в тяжелой форме. Мировому сообществу необходимо сделать все, чтобы остановить пандемию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
влад соколовский коронавирус тест
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Меган Маркл и принц Гарри снова переехали
Юрий Стоянов озвучил размер пенсии
Влад Соколовский выяснил, что болен коронавирусом
На 1-й Советской устроили массовую потасовку
В Ленобласти вспыхнул частный дом
Пациенты с коронавирусом чаще всего болеют в тяжелой форме
«Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм
Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения