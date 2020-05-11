Пациенты с коронавирусом чаще всего болеют в тяжелой форме

Пациенты с коронавирусом чаще всего болеют в тяжелой форме
Коронавирус. Фото: pixabay

Мировому сообществу необходимо сделать все, чтобы остановить пандемию.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан рассказал, что были проведены исследование, благодаря которым удалось выяснить, сколько пациентов с коронавирусом болеют в тяжелой форме. Он подчеркнул, что таких по всему миру большинство, поэтому мировому сообществу нужно усилить меры по борьбе с распространением инфекции.

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более четырех миллионов случаев заражения. Летальных исходов – более 284 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ пишут, что брат Малышевой болен коронавирусом. Мужчина является главным врачом Боткинской больницы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
болезнь ВОЗ коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пациенты с коронавирусом чаще всего болеют в тяжелой форме
«Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм
Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения
СМИ пишут, что брат Малышевой болен коронавирусом
Дрозденко продлил режим самоизоляции до 31 мая
В Петербурге от коронавируса погибла медсестра
Собянин призвал не волноваться из-за коронавируса в Москве
Жители Янино выражают опасение, что руководству МПБО-2 удастся избежать наказания