Пациенты с коронавирусом чаще всего болеют в тяжелой форме

Мировому сообществу необходимо сделать все, чтобы остановить пандемию.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан рассказал, что были проведены исследование, благодаря которым удалось выяснить, сколько пациентов с коронавирусом болеют в тяжелой форме. Он подчеркнул, что таких по всему миру большинство, поэтому мировому сообществу нужно усилить меры по борьбе с распространением инфекции.

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более четырех миллионов случаев заражения. Летальных исходов – более 284 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ пишут, что брат Малышевой болен коронавирусом. Мужчина является главным врачом Боткинской больницы.